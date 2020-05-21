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Россияне назвали основные минусы режима самоизоляции

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Россияне назвали основные минусы режима самоизоляции

Москва, 21 мая. Две трети россиян считают, что качество их жизни снизилось на самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, проведенного совместно с компанией Online Market Intelligence.

В опросе приняли участие 1047 россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением выше 100 тысяч человек. 69% респондентов отметили, что качество их жизни ухудшилось из-за самоизоляции, причем среди москвичей этот вариант выбрали 77%.

Одним из основных минусов режима самоизоляции россияне назвали недостаток живого общения — этот пункт выбрали 56% респондентов. 30% из них стараются поддерживать связь с близкими через онлайн-сервисы, а 26% считают, что заменить реальное общение невозможно.

«Живого общения в условиях самоизоляции больше не хватает женщинам (60%), тогда как мужчины говорят об этом несколько реже (52%)», — говорится в исследовании.

Россияне назвали основные минусы режима самоизоляции

Что касается отношений в семье, то большинство опрошенных (44%) отметили, что не испытывали трудностей в общении с близкими. Еще 23% столкнулись со сложностями, но смогли быстро адаптироваться к новым условиям, пишет «АиФ».

Также участники опроса рассказали, как получают новую информацию о коронавирусе. 78% используют для этих целей интернет-ресурсы, 60% — телевидение, а 59% — социальные сети. При этом 74% респондентов считают, что СМИ перенасыщены сообщениями, касающимися пандемии.

Ранее психологи МЧС рассказали о жалобах людей на трудности выхода из самоизоляции. Россияне стали чаще обращаться на горячую линию за эмоциональной поддержкой.

Россияне назвали основные минусы режима самоизоляции

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Источник: Пресс-служба Роскачества
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