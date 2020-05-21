В четверг россияне вернутся на родину из Индии и Шри-Ланки

Москва, 21 мая. Вывозные рейсы с гражданами России из Индии и Шри-Ланки планируются в четверг, об этом сообщила Минкомсвязь. Отмечается, что будут рейсы Тривандрум (Индия) — Калькутта (Индия) — Екатеринбург — Москва и Коломбо (Шри-Ланка) — Москва.

Ранее стало известно, что авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозные рейсы.

Как объяснили в Минкомсвязи, пассажиры могут предоставлять оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников, а также документы, подтверждающие родство, вместе с распиской о том, что они готовы принять их на карантин.

Напомним, что из-за пандемии в России с 27 марта полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики выполняют только возвратные рейсы россиян на родину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вопрос открытия границ для иностранцев в Кремле не обсуждался.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США могут быть причастны к созданию коронавируса. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при организации возвращения российских граждан из Джидды.