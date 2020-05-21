Больных туберкулезом включили в группу риска по коронавирусной инфекции

Усилия врачей всего мира сосредоточены на лечении пациентов с COVID-19. Однако другие инфекционные заболевания по-прежнему представляют опасность для населения. В новом видеоролике из цикла «Это должен знать каждый» специалисты НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы рассказали о диагностике и профилактике туберкулеза.

Туберкулез легких входит в список так называемых «социальных болезней». Динамика распространения этого опасного инфекционного заболевания напрямую зависит от уровня социально-экономического развития региона, эффективного выявления и профилактики этого заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году в России было зафиксировано 60 531 случай заболевания. Из них 7264 человека погибли.

«Основные пути передачи туберкулеза — воздушно-капельный, воздушно-пылевой, алиментарный (через пищу) и контактный. Им чаще всего страдают социально уязвимые группы населения: люди без определенного места жительства, наркоманы, бывшие заключенные, носители ВИЧ», — отметила в интервью Федеральному агентству новостей главный внештатный специалист-фтизиатр ДЗМ, профессор Елена Богородская.

С одной стороны, заболеть туберкулезом не так-то просто: в отличие от гриппа туберкулез относится к медленным инфекциям: его инкубационный период начинается от двух месяцев после заражения. С другой, больные туберкулезом находятся в группе риска по коронавирусной инфекции, предупредила доктор медицинских наук.

«Если у человека уже имеется одно заболевание легких, то второе может утяжелить ситуацию, — объяснила она. — Сейчас у нас под наблюдением находится девять пациентов, которые болеют одновременно туберкулезом и коронавирусной инфекцией. Три человека выздоровело. При этом клиническая симптоматика, связанная с COVID-19, имелась только у двух пациентов. Остальные были просто носителями и не знали о том, что стали жертвой пандемии».

Полностью победить туберкулез невозможно, зато можно его контролировать с помощью специально созданной и уже отлаженной системы в столице. Чтобы пройти обследование, нужно обратиться в филиалы Центра борьбы с туберкулезом, которые расположены во всех округах Москвы.