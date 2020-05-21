Порноактеры рассказали, как изменился процесс съемок в период пандемии

Нью-Йорк, 21 мая. Порноактеры на примере нового проекта режиссера Эрики Ласт рассказали, как изменился процесс съемок фильмов для взрослых в условиях режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

В документальной картине Ласт под названием «Секс и любовь во время карантина» приняли участие шесть актеров, в том числе две гетеросексуальные пары. Режиссер объяснила, что в этом проекте хотела показать не только интимные сцены, но и рассказы артистов о том, как им далась работа над проектом в период распространения COVID-19.

«Я не давала им строгих инструкций о том, что делать в сценах секса», — добавила Ласт.

Режиссер уверена, что ее фильм, снятый в период пандемии, будет отличаться от других картин этого жанра. Она добавила в сюжет другие активности, например: прогулки, непристойные разговоры и игры.

Как рассказала одна из пар, в самоизоляции они провели уже более 50 дней, но не перестали наслаждаться обществом друг друга. На сексуальную активность в кадре и за его пределами пандемия, по их словам, совсем никак не повлияла.

При этом 38-летний актер Кеннет Плэй признался, что ему впервые пришлось сняться в фильме для взрослых без партнерши, поскольку он вынужден был соблюдать карантин дома в полном одиночестве.

Напомним, что еще в марте один из самых популярных порнографических сайтов Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран из-за пандемии коронавируса.