Москва, 21 мая. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, чем можно заняться во время самоизоляции. Пост появился в Instagram. По мнению девушки, на время самоизоляции она нашла себе много занятий. Дочь Заворотнюк рассказала, как справиться с депрессией во время самоизоляции.

«Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом», — написала она.

Кроме того, она призвала подписчиков уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы, сделать генеральную уборку в своей гардеробной или научиться садиться на шпагат. По мнению дочери актрисы, можно начать учить языки, к примеру, китайский.

Напомним, состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей онкологическим заболеванием, улучшилось, у нее наблюдается ремиссия. Об этом сообщил профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Ученый пояснил, что именно по этой причине супруг Заворотнюк фигурист Петр Чернышев отказался от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов, который изобрели российские исследователи.

По его словам, злокачественные опухоли уникальны по молекулярным признакам, поэтому вирусы подбираются индивидуально для каждого пациента.

Способ лечения состоит в том, что взятые клетки заразят вирусами, а затем введут в организм пациента, что будет стимулировать противоопухолевый иммунитет.

Отметим, что ранее официально диагноз актрисы не был подтвержден. Родственники Заворотнюк долгое время никак не комментировали сообщения о течении болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Информацию о том, что у нее, как и у певицы Жанны Фриске, выявлена глиобластома, распространяли СМИ.