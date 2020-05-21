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Киев резко отреагировал на то, как Москва оценила первый год президентства Зеленского

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Киев резко отреагировал на то, как Москва оценила первый год президентства Зеленского

Киев, 21 мая. Оценка первого года президентства украинского лидера Владимира Зеленского со стороны МИД РФ является попыткой «вмешательства» во внутренние дела Украины. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«Комментарий департамента информации и печати МИД РФ <…> является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество», — резко отреагировали на оценку в МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве назвали «дезинформацией» заявление МИД РФ о том, что в Киеве продолжают нагнетать русофобские настроения. Также в украинском министерстве заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с Россией по вопросам, касающимся Крыма и Донбасса.

Как напоминает «Взгляд», в МИД РФ подчеркнули, что все предвыборные заявления Зеленского оказались «декларацией о благих намерениях». Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Киев продолжает сохранять «линию на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией».

Ранее на пресс-конференции по итогам года президентства Зеленский рассказал, чем он отличается от бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Президент Украины назвал себя «честным и порядочным человеком», а также заявил, что «болеет» за свою страну.

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Источник: Пресс-служба МИД Украины
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