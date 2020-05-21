Новая история, которую создает Запад. Александр Малькевич. ФАН-ТВ.

Кто переписывает мировую историю? Ради чего русские отказываются от памяти Победы? Стал ли Facebook структурным подразделением администрации США? Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске авторской программы «Слово на свободе».

Украина уже переписала мировую историю в своих учебниках.

Не хочу заниматься мрачными пророчествами, но я думаю, вы прекрасно знаете, как активно переписывают нашу историю. В учебниках истории Украины утверждается, что все сущее на земле произошло от древних укров. Представьте, что дети, которые пойдут в украинскую школу, будут это учить. У них не будет другой картины мира, потому что в соцсетях сейчас тоже отшлифуют всю информацию. Мы должны на это как-то реагировать.

От своей истории отказываются и переобувшиеся русские.

Game Insight — Российская компания, которая уже стала международной, занимается разработкой игр. В 2015 году было 70 лет Победы в ВОВ, в их игре «Аэропорт сити» появился большой квест, посвященный Великой Отечественной войне. Из года в год компания поздравляла во всех своих соцсетях с Днем Победы. В 2020 год на 75-летие Победы компания тщательно проигнорировала 9 мая. Почему? В 2015 году, Game Insight перенесла свою штаб-квартиру в Вильнюс и переобулась. Теперь компания отмечает День независимости.



Почему мы не высмеиваем историю США? Там ведь и придумывать ничего не надо.

Запад даже позволяет себе создавать кинокартины с черным юмором про нашу историю. Например, фильм «Смерть Сталина». Почему мы себе не позволяем высмеивать их историю? Сейчас вообще есть отличная возможность, даже выдумывать ничего не надо. Снять кинокартину про выборы в США, где два претендента на пост. Одному — 78 лет, у него тяжелая форма деменции, засыпает во время диалогов с коллегами, путает жену с сестрой. Другой моложавый пенсионер 74-х лет, за которым еще надо постараться записывать все его перлы, у которого ракеты летают в 17 раз быстрее обычных. Много можно яркого сделать, а мы не делаем.



Instagram подрабатывает структурным подразделением администрации США.

Между тем Instagram снова заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова и еще несколько аккаунтов первых лиц Чеченской республики. По Кадырову дали формулировку, что он находится под санкциями США, поэтому аккаунта не заслужил. Facebook теперь что ли структурное подразделение администрации США? У них огромные списки против Китая, России и многих других стран. Всех теперь блокировать будем?





Microsoft предлагает России хранить секретные документы на своих облаках.

Компания Microsoft официально предложила правительству России на полгода бесплатно онлайн общение с Хилари Клинтон. Билл Гейтс захотел помочь России в непростое время. В своем письме компания также предлагает пользоваться и облаками хранения для документации, в том числе секретной.