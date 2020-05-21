Косачев отреагировал на «самую омерзительную новость дня»

Москва, 21 мая. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал омерзительной попытку украинской партии «Европейская солидарность» перевести стрелки на Россию в ситуации с записью телефонных разговоров экс-лидера Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Заявление сторонников Порошенко, назвавших опубликованный фрагмент «российской провокацией», Косачев отметил как «самую омерзительную новость дня».

«Омерзительно здесь все — начиная от сговора Порошенко и заканчивая его партией, пытающейся таким незамысловатым способом отмыть своего лидера, вновь переводя стрелки на Россию. А что, полагают они, сработало же в случае с Крымом и Юго-Востоком, американцы поддержали тогда, почему бы не поддержать и сейчас?» — отреагировал он в Facebook.

Сенатор выразил сомнение, что в «этом позорном случае, к разочарованию порошенковских фейкометов», может быть достигнут желаемый «надпартийный консенсус», поскольку обстоятельства слишком серьезны для того, чтобы «фиглярствовать».

Ранее в «Европейской солидарности» назвали «российской провокацией» аудиозапись якобы разговора Порошенко с Байденом, которую обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, напоминает «Царьград».

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, комментируя такую реакцию на компромат в эфире радио Sputnik, сказал, что она оказалась банальной. По словам эксперта, соратники бывшего государственного лидера будут делать все возможное, чтобы Порошенко не сел в тюрьму, «будут стараться «разводить» уголовное дело против него».

Тем временем в отношении Порошенко офис генпрокурора Украины завел уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью. Нынешний президент страны Владимир Зеленский заявил, что его предшественника «ждет еще много приключений и приговоров».