Эксперт описал три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса

Москва, 21 мая. Развитие мировой экономики после окончания пандемии коронавируса будет происходить по трем сценариям, уверен управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов.

По его мнению, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию, мир разделится на несколько независимых макрорегионов, и все будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем.

Специалист считает, что государства с большим населением и самодостаточной экономикой, например США, выберут курс на самоизоляцию. Келимбетов добавил, что пандемия послужила своеобразным триггером для нынешнего протекционизма, однако его причины лежат более глубоко — это бурный рост глобализации, из-за чего такие страны, как Соединенные Штаты, понесли потери.

Второй сценарий, по его мнению, предусматривает масштабную поддержку банков и предприятий на национальном уровне.

«Так мы отвечали на кризис в 2008–2010 годах, когда используя средства суверенных фондов, мы вкачивали ликвидность в банки, предприятия», — уточнил эксперт.

Келимбетов считает, что реализация таких сценариев будет непростой для таких стран, как Казахстан и Россия, поскольку курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит им сохранить темпы роста, необходимые для устойчивого социально-экономического развития.

Однако для таких государств есть выход — они смогут занять место в торговых блоках, которые формируются в настоящее время, указал специалист. Это третий из описанных им сценариев. Одним из таких блоков могут стать США, Британия, Австралия, Канада и Новая Зеландия. В другой могут войти Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Евразийский экономический союз в рамках его сопряжения с экономическим поясом Шелкового пути.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру и нанес серьезный удар по экономике. Зафиксировано, по последним данным, более пяти миллионов случаев заболевания и свыше 300 тысяч смертей. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса в девять триллионов долларов. По его мнению, эту сумму для борьбы с COVID-19 должен был выделить Китай.