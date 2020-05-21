Российские эксперты рассказали, как страна и мир выйдут из пандемии 

Москва, 21 мая. Меры по постепенному выходу из режима самоизоляции в связи с коронавирусом, утвержденные 8 мая, составлены с учетом лучших международных практик, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Как уточнила специалист, многие страны держали карантин от 48 до 60 дней перед ослаблением ограничений. По ее словам, Россия имеет стандартный срок для победы над распространением вируса. Как объяснили в Экспертном институте социальных исследований, полного отказа от ограничений, вплоть до проведения массовых мероприятий, нет еще ни в одном государстве из затронутых эпидемией.

Так, Германии, Польше, Австрии, США решения утверждаются на уровне регионов. Как пишет издание НСН, почти во всех государствах сохраняются требования о соблюдении дистанции и ношении масок в общественных местах, недопустимости контактов детей друг с другом. По данным издания «ФедералПресс», эти меры уже показали высокую степень эффективности за рубежом.

«Отличительная особенность России – три ключевые точки: оценка коэффициента распространения инфекции за каждые восемь дней (на западе — 14), коечный фонд и свободное тестирование населения на наличие коронавируса», — рассказал РИА Новости другой специалист — член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Напомним, высокий риск летального исхода в случае заражения COVID-19 фиксируется у пациентов с нарушениями обмена веществ. Риск в два-четыре раза выше, чем у людей, у которых таких заболеваний нет. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Мокрышева подтвердила, что люди с эндокринопатиями входят в группу риска при заражении коронавирусом. Речь идет о пациентах «с системными поражениями, с сахарным диабетом (СД), полиорганными нарушениями», болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.