США заблокировали проект России в СБ ООН. События дня. ФАН-ТВ

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter. Он отметил, что данный проект, не содержал каких-либо обвинений, там было сказано, что члены СБ отвергают применение силы, как предусмотрено Уставом ООН. Однако инициатива «была убита постоянным представительством США при ООН в течение 9 минут после начала процедуры молчания».

Захарова объяснила опасения Польши Использование Польшей «старых выкроек» времен Холодной войны свидетельствует об отсутствии стратегического видения. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала новую стратегию нацбезопасности Польши, представленную президентом Анджеем Дудой. В ней говорится о том, что политика Москвы «является главной угрозой» для Варшавы.

Суд по делу сгоревшего самолета в Шереметьево В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево. Заседание назначено на 12.00. В ходе него прокурор огласит обвинительное заключение, а обвиняемый выскажет свою позицию по нему, сообщает ТАСС. По версии следствия, пилот не соблюдал процедуру эксплуатации самолета во время посадки. Это привело к тому, что воздушное судно не смогло корректно приземлиться, произошла перегрузка, разрушение систем и пожар. Подсудимый вины не признает.