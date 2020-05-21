США заблокировали проект России в СБ ООН. События дня. ФАН-ТВ

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter. Он отметил, что данный проект, не содержал каких-либо обвинений, там было сказано, что члены СБ отвергают применение силы, как предусмотрено Уставом ООН. Однако инициатива «была убита постоянным представительством США при ООН в течение 9 минут после начала процедуры молчания».
Захарова объяснила опасения Польши
Использование Польшей «старых выкроек» времен Холодной войны свидетельствует об отсутствии стратегического видения. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала новую стратегию нацбезопасности Польши, представленную президентом Анджеем Дудой. В ней говорится о том, что политика Москвы «является главной угрозой» для Варшавы.
Суд по делу сгоревшего самолета в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево. Заседание назначено на 12.00. В ходе него прокурор огласит обвинительное заключение, а обвиняемый выскажет свою позицию по нему, сообщает ТАСС. По версии следствия, пилот не соблюдал процедуру эксплуатации самолета во время посадки. Это привело к тому, что воздушное судно не смогло корректно приземлиться, произошла перегрузка, разрушение систем и пожар. Подсудимый вины не признает.
Главный парад ВМФ пройдет в Петербурге
Главный военно-морской парад в День ВМФ состоится в Петербурге 26 июля. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в нем примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок. В частности, по главной водной артерии Северной столицы пройдут первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». Помимо Петербурга в этом году военно-морские парады состоятся в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе.