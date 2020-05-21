Авиаперевозчики попросили правительство отменить антивирусную рассадку пассажиров

Москва, 21 мая. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. По мнению ассоциации, принимаемые на борту самолета и в аэропорту меры по борьбе с распространением коронавируса уже достаточны.

Рекомендации, в которых указано, что число перевозимых в самолете пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, Роспотребнадзор опубликовал 18 мая. Перевозчики же считаю, что в результате данных мер цены на билеты вырастут, а объем рейсов резко сократится.

По мнению АЭВТ, в самолетах предпринимаются итак достаточные меры. Так, например, при посадке у пассажиров измеряют температуру, в самолетах воздух обновляется каждые три минуты, а и без без того пониженный спрос позволит рассадить пассажиров на расстоянии.

«Для предотвращения передачи инфекции только измерения температуры недостаточно. Рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации», — цитирует «Коммерсант» ответ Роспотребнадзора на просьбу авиаперевозчиков.

По данным издания, транспортный блок в правительстве РФ выступает против загрузки воздушных судов наполовину. Однако окончательное решение во время эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.

Напомним, ранее исполнявший обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов подписал постановление о выделении 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».