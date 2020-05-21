Основатель сети секс-шопов продает магазины из-за убытков во время пандемии

Москва, 21 мая. Владелец сети секс-шопов в России «Розовый кролик» Максимилиан Лапин выставил на продажу 35 магазинов из-за убытков на фоне эпидемии.

Основатель сети магазинов решил продать торговые точки в Петербурге, Москве и в Крыму. Как объяснил бизнесмен, арендодатели не предоставили скидок во время ограничений из-за пандемии. По данным издания РБК, кроме того, предприниматель понес убытки в размере десятков миллионов рублей.

По его словам, фирма продавала товар через Интернет, однако доходы не смогли покрыть потери. Лапин уточнил, что надеется выручить за магазины 278 миллионов рублей. Он намерен вложить эти средства в развитие остальных магазинов.

Напомним, общая сумма мирового ущерба, который нанесла пандемия коронавирусной инфекции, составляет около 9 трлн долларов. К такому выводу пришел Госсекретарь США Майк Помпео заявив, что эту сумму для борьбы с COVID-19 должен был выделить Китай.

По мнению главы американского внешнеэкономического ведомства, вклад Китая в борьбу с пандемией «ничтожен» по сравнению с той ценой, которую заплатил весь мир. При этом Помпео отметил, что пандемия унесла жизни 90 тысяч американцев, более 36 миллионов граждан потеряли работу.

Напомним, ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти США постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал RT.