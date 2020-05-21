Вирусолог Альштейн заявил, что Россия преодолела пик эпидемии коронавируса

Москва, 21 мая. Россия уже преодолела пик эпидемии коронавируса и понемногу выходит на плато. Об этом заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По словам эксперта, здесь важно не число выздоровевших, а количество новых случаев. Альштейн напомнил, что с начала мая в России каждые сутки регистрируют примерно одинаковое число людей с коронавирусом. Кроме того, в последние несколько дней наблюдается снижение — количество новых случаев, выявленных за день, не доходит до 10 тысяч.

«Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли», — отметил Анатолий Альштейн в эфире НСН.

Вирусолог добавил, что его утверждение нельзя назвать стопроцентно верным, но похоже, что пик эпидемии в России преодолен. Кроме того, эксперт полагает, что число новых случаев, выявленных за сутки, постепенно будет снижаться, передает «Вечерняя Москва». Также Альштейн прокомментировал предположения, что количество новых случаев в России якобы снижается в связи уменьшением числа тестирований.

«Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», — подчеркнул вирусолог.

Число новых случаев коронавируса, выявляемых за сутки в нашей стране, не превышает десяти тысяч в течение последних пяти дней, напоминает «Газета Кемерова». Так, 20 мая оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил о 8764 новых случаях. По данным на утро 21 мая, в России зарегистрировано 308 705 человек с коронавирусом, при этом 85 392 из них уже выздоровели.