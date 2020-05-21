Борисов рассказал об успешных испытаниях истребителя Су-57

Москва, 21 мая. Российский истребитель пятого поколения Су-57 успешно прошел госиспытания и подтвердил практически все заложенные требования. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме», — сообщил он.

Вице-премьер рассказал РИА Новости, что контракт на поставку 76 истребителей в ВКС РФ выполняется в соответствии с графиком. Новыми Су-57 оснастят сразу три авиационных полка.

Кроме того, Борисов отметил, что первую партию истребителей передадут в ВКС в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Вице-премьер сообщил, что в текущем году будет поставлена установочная партия самолетов, а на 2021 год запланировано существенное увеличение объемов поставки.

Российские Су-57 предназначены для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет истребителя состоялся в 2010 году. Самолет превосходит конкурентов, поскольку имеет низкую заметность и высокую маневренность. Кроме того, Су-57, оснащенный современным бортовым оборудованием, способен выполнять сверхзвуковые полеты.

Соглашение о поставке 76 истребителей ВКС РФ было подписано на форуме «Армия-2019». Проверка систем Су-57 по-прежнему продолжается. Как ранее неоднократно заявляло Минобороны РФ, истребитель уже прошел успешные испытания в Сирии.