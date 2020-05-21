Помпео оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса

Вашингтон, 21 мая. Общая сумма мирового ущерба, который нанесла пандемия коронавирусной инфекции, составляет около 9 трлн долларов. К такому выводу пришел Госсекретарь США Майк Помпео заявив, что эту сумму для борьбы с COVID-19 должен был выделить Китай.

По мнению главы американского внешнеэкономического ведомства, вклад Китая в борьбу с пандемией «ничтожен» по сравнению с той ценой, которую заплатил весь мир. При этом Помпео отметил, что пандемия унесла жизни 90 тысяч американцев, более 36 миллионов граждан потеряли работу.

«Во всем мире скончались 300 тысяч человек, а экономический ущерб, по нашим оценкам, может быть на уровне 9 трлн долларов», — приводит слова Помпео «Ридус».

Напомним, ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти США постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал RT.