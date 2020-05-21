Киев выразил протест правительству Болгарии из-за декларации о защите общины

Киев, 21 мая. Власти Украины выразили решительный протест правительству Болгарии, после принятия декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области. Поводом для создания данного нормативного акта стало решение Киева провести административно-территориальную реформу.

В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что вопросы административно-территориального устройства Украины относятся к исключительной компетенции органов государственной власти страны. Поэтому декларацию, принятую народным собранием Болгарии, в Киеве восприняли как вмешательство во внутренние дела Украины.

«Права национальных меньшинств на Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками», — считают в украинском МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства также утверждается, что будущее Болградского района будет решаться с учетом позиции местных жителей, сообщает RT.

Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк заявил, что свободолюбие и готовность защищать свою землю способны объединить жителей страны. Чиновник также подчеркнул, что Украину невозможно объединить на основе исторического прошлого, общих языка, религии, традиций и героев, так как страна слишком разнообразна.