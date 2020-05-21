Монтян с иронией отреагировала на обрушение моста с желто-голубыми перилами на Украине

Киев, 21 мая. Украинский юрист и блогер Татьяна Монтян пошутила над ситуацией с обрушением в Днепропетровской области моста с желто-голубыми перилами. Она с долей иронии очень «удивилась» произошедшему. Фотографию с места ЧП и комментарий Монтян опубликовала в своем Telegram-канале.

«Ничего не понимаю. Вроде же перила покрашены как следует, ярко, жовто-блакытнэнько!» — написала она при этом высмеяв привычку украинских властей во всем винить политику России.

Напомним, мост с желто-голубыми опорами на Украине рухнул в то время, когда по нему проезжала фура. Погибших и пострадавших в инциденте нет. По мнению украинцев, причиной мог стать перегруз, потому как мост не был рассчитан на вес фуры.

Ранее Монтян заявила, что современные украинские учебники содержат информацию, не выдерживающую никакой критики, а украинские школьники откровенно пренебрегают занятиями.

Она рассказала, что в украинском учебнике по географии для 8 класса Галиция названа «возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок». Там же содержится предположение, что древний санскрит был близок к современному украинскому языку. Такие выводы авторы учебника делают на основании фонетического сходства названий некоторых стран и регионов.