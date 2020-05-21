Доктор Мясников развеял миф о «двусторонних» масках

Москва, 21 мая. Версии о том, что две стороны одноразовой медицинской маски предназначены для разных целей — миф и чушь. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее соответствующие версии были высказаны пользователями Сети. Сообщалось, что если человек болен, то ему необходимо носить маску белой стороной внутрь. Если же человек хочет защитить себя, то маску надо носить наоборот наружу.

«Конечно, это бред. Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС», — сказал доктор Мясников на видео, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пик эпидемии коронавирус в России, вероятно, уже пройден. Это прослеживается благодаря некоторому снижению в числе выявленных зараженных, пишет газета «Известия».