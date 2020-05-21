Газопровод «Северный поток» освободили от правил директивы ЕС

Москва, 21 мая. На ближайшие 20 лет российский газопровод «Северный поток» освобожден от Газовой директивы Евросоюза на территории Германии. К такому решению пришло федеральное сетевое агентство Германии.

Как пояснил оператор Nord Stream AG, исключения вступили в силу с 12 декабря 2019 года. Однако, в то же время регулятор не стал освобождать от действий директивы ветку «Северный поток — 2». Данное решение было объяснено тем, что газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года. Оператор не согласился с данным решением и заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в Nord Stream 2 AG, решение регулятора уже попытались оспорить в Европейском суде, на данный момент иск не был рассмотрен по существу.

«Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев», — пояснили представители оператора.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен и будет реализован, сообщает телеканала «RT».