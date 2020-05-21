Агроном Тихонова рассказала, какие фрукты покупать пока рано

Москва, 21 мая. Несмотря на то, что на прилавках магазинов уже появились различные фрукты и ягоды, покупать их все пока не стоит. Об этом рассказала плодоовощевод и агроном Елизавета Тихонова.

Как пояснила эксперт, после зимы и продолжительной самоизоляции, фрукты, ягоды и овощи будут приносить пользу. Даже если оин были выращены в искусственных условиях. Однако стоит помнить, что перед употреблением покупки необходимо тщательно вымыть, чтобы исключить заражения различными вирусами и бактериями.

Однако на данный момент стоит отказаться от покупки арбузов или дынь. Как поясняет агроном они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений. Кроме того, сейчас вовсе не сезон для этих культур.

«Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте. А если были выращены на гидропонике или в защищенном грунте, то их лучше не использовать», — сказала тихонова в эфире радио Sputnik.

Говоря об ананасной землянике, которая тоже начала появляться в магазинах, эксперт отметила, что данные ягоды выращивают технологично специально для того, чтобы они некоторое время постояли на прилавке. Поэтому то, что поступает на прилавок, должно пролежать какое-то время.

«Такая земляника тоже будет вкусной. В любом случае ее положительные качества пересилят отрицательные», — сказала Тихонова.

Что касается персиков и абрикосов, то есть очень ранние сорта. Однако данные фрукты выращивают на открытом грунте и завозят их из южных стран. Поэтому есть их обязательно нужно, но перед этим тщательно вымыть. Вместе с тем, агроном посоветовала больше есть зеленых культур. Например, капусту и рукколу.