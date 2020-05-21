«Аэрофлот» расширил возможности переоформления билетов из-за коронавируса

Москва, 21 мая. Российская компания «Аэрофлот» разрешила своим клиентам дважды переоформлять авиабилеты без штрафов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Данные меры были предприняты из-за коронавирусной инфекции и пандемии, охватившей весь мир.

В пресс-службе поясняют, что пассажиры смогут переоформить билеты, приобретенные до 1 мая, но неиспользованные. Через контакт-центр компании или турфирму клиент сможет изменять дату или направление вылета.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания доплачивать не придется. Кроме того,в этом случае срок действия билета будет продлен до 30 апреля 2021 года. Если же клиент решит при переоформлении сменить дату, маршрут, классы обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового, а клиенту потребуется лишь внести недостающую разницу.

«Если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет, а для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В России после окончания режима нерабочих дней наблюдается оживление спроса на авиаперелеты — в мае, по сравнению с апрелем, он подскочил в пять раз, пишут «Известия».