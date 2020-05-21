Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

Москва, 21 мая. В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.

Заседание назначено на 12.00. В ходе него прокурор огласит обвинительное заключение, а обвиняемый выскажет свою позицию по нему, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, Евдокимову вменяется нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц и крупный ущерб. По версии следствия, пилот не соблюдал процедуру эксплуатации самолета во время посадки. Это привело к тому, что воздушное судно не смогло корректно приземлиться, произошла перегрузка, разрушение систем и пожар.

Кроме того, следствие утверждает, что диспетчера и служба аварийно-спасательного обеспечения полетов никак не могли повлиять на полет SSJ-100, которым управлял Евдокимов. Бортовые регистраторы также указывают на то, что самолет вел себя корректно.

Подсудимый вины не признает. По его версии, жесткая посадка произошла из-за несоответствия самолета нормам летной годности. Он также уверяет, что после удара молнии ему пришлось управлять воздушным судном вручную, однако сделать это было невозможно. Во время посадки SSJ-100 не реагировал на действия пилота должным образом, считает Евродкимов.

Напомним, ранее заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов заявил, продолжения расследования инцидента не будет невзирая на позицию обвиняемого. Об этом пишет газета «Известия».