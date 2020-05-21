Слушания по делу россиянина Фирсова в США вновь перенесли

Вашингтон, 21 мая. Судебные слушания по делу гражданина РФ Кирилла Фирсова, задержанного в США по подозрению в хищении личных данных, запланировали на 16 июня, сообщается в постановлении федерального суда Южного округа штата Калифорния.

Ранее заседание было назначено на 16 мая, однако его отменили. Заседание назначили на 15 июня, но теперь и его перенесли еще на сутки. Согласно документу, Фирсову в этот день зачитают предъявленные ему в США обвинения, передает ТАСС.

Фирсов был задержан в начале марта в аэропорту Нью-Йорка. По данным спецслужб США, россиянин якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу Deer.IO. Основная причина задержания — покупки данных, совершенные агентами Федерального бюро расследований.

В конце апреля сообщалось, что суд отказался отпускать Фирсова под залог. Россиянин предоставил в суде справку, которая подтверждает, что последние 10 лет он страдает от бронхиальной астмы, и попросил освободить его на период пандемии под залог в 250 тыс. долларов. Суд, сославшись на то, что в тюрьме не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, отказал в удовлетворении прошения.