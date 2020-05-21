Агрессивная жительница Анапы не пускала домой мать с детьми без масок

Анапа, 21 мая. В Сети пользователи активно обсуждают ролик, сделанный местной жительницей в Анапе. Там агрессивно настроенная женщина не давала пройти в подъезд матери с детьми из-за того, что у они были без медицинских масок.

Инцидент произошел 18 мая на улице Лермонтова. Видео, на котором запечатлена неадекватная женщина, сняла сама пострадавшая. На кадрах отчетливо видно, что женщина стоит перед входом в подъезд, кричит, выражается нецензурной бранью и отказывается пускать семью в подъезд. При этом свои действия она аргументирует односложно:«У нас масочный! Ты не пройдешь».

«Встала на воротах и не пускала, дети были в шоке, плакали естественно. Соседка запустила семью через дополнительную пожарную дверь — чтобы обойти можно было не через лифт, а через пожарный проход. Только в этом случае и получилось», — цитирует телеканал «360» местного жителя Андрея.

Как позже пояснила потерпевшая мать, конфликт с неадекватной женщиной у нее возник еще раньше, в магазине. Однако пока семья возвращалась домой, она опередила ее и «устроила цирк». При этом очевидцы уточняют, что женщина не проживает в данном доме, а «барражирует по району».