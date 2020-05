Участники Little Big сообщили о новом достижении

Москва, 21 мая. Клип на песню «AK-47» группы Little Big набрал более 50 млн просмотров на YouTube, сообщил коллектив на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Клип «Ak-47» набрал 50 млн просмотров на YouTube!» — говорится в сообщении.

Ролик был опубликован в сентябре 2018 года, но все еще продолжает набирать просмотры. Клип не имеет игрового сюжета, как это обычно бывает в работах Little Big. В ролике члены группы во главе с Ильей Прусикиным мелькают в различных сюжетах диснеевских мультфильмов, вроде «Короля льва», «Золушки» и «Аладдина».

Отметим, что параллельно еще один клип Little Big на песню Uno, записанную для Евровидения-2020, набрал уже 100 млн просмотров.

Напомним, международный песенный конкурс в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Евровидение-2020 стартовало в онлайн-формате 12 мая. В первом полуфинале были представлены видео участников, в том числе и Little Big.

Вместо традиционного голосования лидеров конкурса выбирали интернет-зрители. Опросов было довольно много на ресурсах в разных странах, а полученные результаты сильно различались. Однако организаторам удалось выделить фаворитов, которые вполне могли бы стать победителями полноценного Евровидения.

В этом году голосование в прямом эфире провели три телеканала в Австралии, Швейцарии и Дании. Зрители Австралии отдали первое место группе из Исландии «Дади ог Гагнамагнид», которая исполнила композицию Think About Things. На втором месте оказались россияне в песней Uno, а на третьем литовская группа The Roop с песней On Fire. Аналогично распределили голоса граждане Швейцарии. Дания поставила песню российской группы на третье место.