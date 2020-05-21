«Оппозиционная платформа» обвинила Зеленского в предательстве и обмане избирателей

Киев, 21 мая. С избранием на пост президента Владимира Зеленского, множество жителей Украины хотели получить надежду на мир и улучшение жизни. Однако они оказались обмануты и преданы. Соответствующее заявление сделали члены партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Сообщается, что Зеленский победил на выборах как «президент-миротворец», он обещал урегулировать ситуацию на Донбассе, начал обмен пленными и принял участие в Нормандском формате. Однако в настоящее время из-за руководства страны переговоры «превратились в конвульсии», считают в партии.

«На востоке усилились обстрелы и гибнут люди. Зеленский заигрывает с радикалами, его позиция по Донбассу сравнялась с позицией Порошенко. Президент обещал ответственную власть и порядок в государстве. Но тут же незаконно и неудачно попытался усилить свои полномочия, привел во власть неподготовленных и безграмотных людей», — говорится в заявлении фракции.

По мнению украинских политиков, в настоящее время страну сотрясают коррупционные скандалы, несмотря на обещание Зеленского не допустить разворовывания бюджета и торговли должностями. Также представителей фракции возмущает то, что на Украине продолжается дискриминация русскоязычных граждан, которые голосовали за Зеленского. Кроме того, именно при действующем президенте в стране было отменено празднование Дня Победы, отмечают авторы послания.

«Зеленский обещал слышать народ и исполнять волю граждан. Но став президентом полностью отвернулся от украинского народа и предал своих избирателей <…> «Оппозиционная платформа — за жизнь» требует от Владимира Зеленского ответить за невыполненные обещания. Объяснить людям, почему страна живет все хуже, а власть продолжает политику вражды и нищеты», — потребовали члены фракции.

Напомним, ранее руководство Донецкой Народной Республики заявило об ухудшении обстановки в Донбассе при Зеленском. Об этом сообщает телеканал RT.