Врач назвала группу людей с высоким риском смерти от COVID-19

Москва, 21 мая. Высокий риск летального исхода в случае заражения COVID-19 фиксируется у пациентов с нарушениями обмена веществ. Риск в два-четыре раза выше, чем у людей, у которых таких заболеваний нет. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

В интервью RT Мокрышева подтвердила, что люди с эндокринопатиями входят в группу риска при заражении коронавирусом. Речь идет о пациентах «с системными поражениями, с сахарным диабетом (СД), полиорганными нарушениями», болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Специалист напомнила, что в России ожирением страдают почти 8 млн человек, еще у 19 млн фиксируется преддиабетическое состояние, 30 млн находятся в группе риска из-за ожирения.

«Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей. Это обусловлено широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма инфекции», — подчеркнула Мокрышева.

Она уточнила, что лишний вес не связан с повышенными рисками заражения COVID-19. Однако у таких людей нарушена функция органов дыхания, что приводит к дополнительным проблемам.

Ранее телеведущая Елена Малышева объяснила, почему люди с ожирением и диабетом входят в группу риска во время пандемии COVID-19. По ее словам, именно у них инфекция протекает чаще всего в тяжелейшей форме. Малышева уточнила, что жировые отложения становятся источником воспаления в организме, вирус «селится» именно в этих клетках.

В России по последним данным выявлено 308 705 случаев заболевания коронавирусом, 2 972 человека умерли, 85 392 выздоровели.