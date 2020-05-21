Малышева рассказала, как нехватка витамина D влияет на течение COVID-19

Москва, 21 мая. Телеведущая Елена Малышева рассказала о последствиях нехватки витамина D, а также его влиянии на протекание коронавирусной инфекции. Она написала об этом в своем Instagram.

Малышева подчеркнула, что недостаток витамина D несет серьезную угрозу здоровью, так как он оказывает прямое влияние на кости, работу сердца, памяти и иммунной системы.

«Витамин D запускает клетки, уничтожающие вирусы и микробы. <...> Нет витамина D — нет активного клеточного иммунитета. Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи (лимфоцитов. — Прим. ФАН) с коронавирусной инфекцией», — рассказала Малышева.

Она отметила, что в России как правило наблюдается дефицит этого витамина. Если содержание витамина D в крови ниже нормы, следует проконсультироваться с врачом, чтобы тот назначил его прием. Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно всего лишь четырех грамм тресковой печени. Другим хорошим источником этого вещества является селедка – в 25 граммах содержится дневная норма.

Ранее Малышева заявила, что не следует пугаться того, что Россия по числу инфицированных коронавирусом обогнала Китай, так как не этот показатель является главным, а количество смертельных случаев.

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», которые выходят на Первом канале, в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала статистику по числу зараженных, выздоровевших и умерших в России от COVID-19.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 325 тысяч человек.