Вышинский объяснил, почему голосовал на выборах за Зеленского

Москва, 21 мая. Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский признался, что голосовал на выборах президента Украины за Владимира Зеленского. По его словам, главным было проголосовать против действующего тогда главы государства Петра Порошенко.

«Мое голосование было два раза протестным: в первом туре голосовал за кандидата, который вышиб бы Порошенко и не пустил его во второй тур, но не вышло. А во втором туре у меня уже не было другого варианта, кроме как голосовать не за Порошенко», — заявил Вышинский KP.RU.

При этом журналист, как и многие украинцы, надеялся, что со сменой президента жизнь в стране измениться. Еще больше он надеялся на справедливость — к этому моменту Вышинский уже находился в СИЗО по формальному обвинению в госизмене. Вскоре выяснилось, что справедливость действует выборочно.

«Я рассчитывал, что по решению Конституционного суда моя статья за госизмену, которая мне инкриминируется, начала предполагать, что можно выйти под залог, находиться на свободе. Зеленский напрямую сказал: «Освобождение Вышинского зависит не от закона, а от политического решения», — поделился своим разочарованием Вышинский.

Бывший редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Под надуманными предлогами его обвинили в «госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины». Более года Вышинский находился под стражей и был освобожден в результате обмена «удерживаемыми лицами» между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

Отметим, что случаи давления, запугивания, избиения и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года рядом со своим домом в Киеве был убит публицист Олег Бузина, вскоре при взрыве собственного автомобиля погиб Павел Шеремет. Эти преступления до сих пор не были раскрыты. Марко Иннаро, журналисту итальянского телевидения RAI, был ограничен въезд на Украину. Итальянец собирался освещать украинские выборы. Главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали из-за подозрений в вымогательстве. Журналист из Житомира Василий Муравицкий был арестован по обвинению в госизмене.