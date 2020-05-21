США заблокировали предложенное Россией заявление СБ ООН с осуждением вторжения в Венесуэлу

Вашингтон, 21 мая. США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН предложенного Россией заявления, которое осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом рассказал в своем Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат отметил, что текст предложенного Россией заявления не содержал никаких обвинений, а лишь поддерживал базовые принципы.

«Он был «убит» постпредством США через 9 минут после начала процедуры принятия по умолчанию (речь идет об автоматическом принятие документа при отсутствии возражений, — Прим. ФАН)», — рассказал Полянский.

Напомним, в начале мая Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что все военные части республики были приведены в состояние боевой готовности. Это было сделано после того, как в страну попытались попасть колумбийские боевики. Армия Венесуэлы в ходе боестолкновения задержала на побережье у города Ла Гуайра несколько членов вооруженного отряда боевиков. Помимо непосредственно стрелкового оружия, боевики группировки имели в своем распоряжении различную технику — катера, автомобили, а также комплекты фальшивых документов. Во время спецоперации погибли восемь нападавших, двое были задержаны. Один из задержанных оказался агентом управления по борьбе с наркотиками США.