США заблокировали предложенное Россией заявление СБ ООН с осуждением вторжения в Венесуэлу

Вашингтон, 21 мая. США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН предложенного Россией заявления, которое осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом рассказал в своем Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Российский дипломат отметил, что текст предложенного Россией заявления не содержал никаких обвинений, а лишь поддерживал базовые принципы.
«Он был «убит» постпредством США через 9 минут после начала процедуры принятия по умолчанию (речь идет об автоматическом принятие документа при отсутствии возражений, — Прим. ФАН)», — рассказал Полянский.
Напомним, в начале мая Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что все военные части республики были приведены в состояние боевой готовности. Это было сделано после того, как в страну попытались попасть колумбийские боевики. Армия Венесуэлы в ходе боестолкновения задержала на побережье у города Ла Гуайра несколько членов вооруженного отряда боевиков. Помимо непосредственно стрелкового оружия, боевики группировки имели в своем распоряжении различную технику — катера, автомобили, а также комплекты фальшивых документов. Во время спецоперации погибли восемь нападавших, двое были задержаны. Один из задержанных оказался агентом управления по борьбе с наркотиками США.
This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the @USUN within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how “constructive” US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 20, 2020