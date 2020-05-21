Лавров пожелал Шойгу в день рождения сохранять богатырское здоровье

Москва, 21 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием, отметив, что его жизненный путь стал примером самоотверженности, мужества и верности долгу.

«На протяжении многих лет знаю Вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала. Для многих Ваш жизненный путь стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу», — говорится в поздравительной телеграмме.

Лавров отметил личные и деловые качества Шойгу, которые позволяют министру «плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях, успешно справляться со всеми поставленными задачами»

По словам главы МИД РФ, вклад Шойгу в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий СЧ невозможно переоценить.

«И сегодня Вы «на передовой» защиты национальных интересов», — подчеркнул Лавров, добавив, что дорожит дружбой с Шойгу и всегда рад совместным встречам.

Лавров пожелал главе Минобороны «сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины».

Шойгу отдал почти 30 лет государственной службе. Возглавляя ранее МЧС РФ, он всегда старался сам выезжать на чрезвычайные ситуации, чтобы принять важные решения на месте. Перейдя на службу в оборонное ведомство, Шойгу поставил себя задачу возродить не только боевой потенциал армии, но и ее дух.

В 1999 году Шойгу был удостоен звания «Герой Российской Федерации», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» второй и третьей степени, в 2009 году ему присужден Орден Почета за заслуги перед государством.