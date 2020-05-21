Менеджер Нурмагомедова рассказал, что Путин обещал спортсмену помочь с лечением отца

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин пообещал лучшие условия для лечения отца бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, госпитализированного ранее в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. Об этом рассказал менеджер российского Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в Москве. По словам Хабиба Нурмагомедова, состояние его отца очень тяжелое из-за осложнений на сердце, вызванных пневмонией.

«Я могу подтвердить, что отец Хабиба находится в медицинской коме. Хабиб был на связи с Владимиром Путиным в течение последних нескольких дней, и он пообещал, что отец Хабиба получит самое лучшее медицинское лечение», — рассказал Абдель-Азиз.

Менеджер подчеркнул, что Нурмагомедов-младший призывал людей во всем мире соблюдать режим самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса, пишет газета «Известия».

Отец бойца UFC попал в одну из больниц Махачкалы 25 апреля с подозрением на пневмонию. В начале мая его состояние ухудшилось, и Нурмагомедова-старшего перевели в Москву. 13 мая он перенес операцию на сердце, после этого у отца Хабиба случился инсульт и он впал в кому, в которой провел неделю.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, у мужчины «поражено 75% легких» и «он не может разговаривать и двигаться».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 325 тысяч человек.