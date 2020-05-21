Богданов призвал США провести саммит для возобновления контактов с Палестиной

Вашингтон, 21 мая. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов предложил спецпосланнику США Ави Берковицу провести саммит для возобновления контактов США и Палестины.

Как сообщает портал Axios, Богданов во вторник общался с Берковицем и официальными лицами в Совете нацбезопасности США. По данным источников издания, Берковиц не исключил, что примет предложение Москвы. Однако добавил, что саммит должен проходить в рамках плана американского президента Дональда Трампа, названого «сделкой века». Кроме того, он отметил, что палестинцам нужно будет предоставить свою обеспокоенность и предложения по изменениям плана.

Ранее в среду посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас направил послание главе российского государства Владимиру Путину с просьбой организовать в Москве конференцию по палестино-израильскому урегулированию.

Напомним, 19 мая Аббас заявил, что Палестина приняла решения расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить себе палестинские земли. Он назвал Израиль оккупантом территории Палестины и призвал Тель-Авив начиная с этого дня нести всю ответственность перед международным сообществом, передавал «Царьград».

Позднее он добавил, что США несут полную ответственность за несправедливое отношение к народу Палестины. По его словам, Штаты являются «главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях».

По словам Аббаса, Палестина готова урегулировать конфликт с Израилем при помощи создания двух государств, при наличии третьей стороны на границах.

Отношения Палестины и США резко обострились после обнародования Трампом так называемой «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Сделка века» — американский проект соглашения между Израилем и Палестиной. Он предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и западный берег реки Иордан. Израиль, в свою очередь, сохранит контроль над востоком реки Иордан. Центральным в «сделке века» становится Иерусалим: согласно новому документу, он должен быть столицей Израиля, но часть восточных районов города признают за Палестиной.