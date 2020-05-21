Коронавирус диагностировали у главы Минздрава Северной Осетии

Владикавказ, 21 мая. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Да, подтверждаем, что у него коронавирус», — приводит «Интерфакс» слова собственного источника.

Сам Гогичаев подтвердил, что находится на больничном. Он призвал жителей республики соблюдать режим самоизоляции, пользоваться масками и перчатками.

«Сам заболел, желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям - себя поберечь и своих близких. Я прошу вас: избегайте мест массового скопления, а если вы куда-то выходите, обязательно, чтобы были средства индивидуальной защиты», — заявил он.

Ранее Минздрав Северной Осетии сообщил, что у одного из новорожденных в республике был подтвержден коронавирус.

Женщина заразилась COVID-19 во время беременности, ее ребенок родился с инфекцией. Роженицу уже выписали с малышом из больницы, их отправили домой.

Состояние женщины и ребенка удовлетворительное, они находятся под присмотром медиков. Это первый случай передачи вируса от матери и ребенка.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 325 тысяч человек.