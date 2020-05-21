ПНС Ливии прикрывается Хафтаром, объясняя отказ от перемирия

Москва, 21 мая. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось от прекращения огня в стране под предлогом того, что это якобы является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара от поражений, заявил представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

Ранее официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари заявил о формировании на время месяца Рамадана зоны безопасности, чтобы избежать боестолкновений в этот период. Также спикер ливийской армии призвал ПНС Ливии последовать примеру сил Халифы Хафтара и прекратить нападения ради безопасности гражданского населения. Однако ПНС отказалось от прекращения боевых действий.

«Правительство согласия ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений», — сообщил РИА Новости аль-Каблауи.

Он также добавил, что ПНС находится на связи с Россией: глава МИД ПНС Мухаммед Тахер Сияла поддерживает связь с представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, отвергнув предложение ЛНА о перемирии, боевики ПНС Ливии возобновили активные боевые действия в регионе, в частности, взяли под свой контроль базу Аль-Ватыя, расположенную к юго-востоку от Триполи. Кроме того, триполитанское правительство продолжает нелегально сотрудничать с Турцией в обход оружейного эмбарго ООН и международных договоренностей, принимая поставки боевиков и вооружение из Анкары. Согласно данным, полученным из отчетов Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 17 мая в Турцию прибыло 120 джихадистов из «Сирийской национальной армии» (СНА). После того, как наемники пройдут обучение в спецлагерях, их отправят в Ливию для сражений на стороне ПНС Ливии.