Захарова объяснила, почему Польша считает Россию «главной угрозой»

Москва, 21 мая. Использование Польшей «старых выкроек» времен холодной войны свидетельствует об отсутствии стратегического видения. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую Стратегию нацбезопасности Польши, в которой Россия обозначена как «главная угроза» страны.

12 мая президент Польши Анджей Дуда представил новую стратегию национальной безопасности республики, в которой говорится о том, что политика Москвы «является главной угрозой» для Варшавы. По его словам, в новой стратегии национальной безопасности Польши отражены ключевые цели и интересы Варшавы, а также закреплено положение, согласно которому политика России якобы представляет «наибольшую угрозу» для Варшавы.

Позже действия Дуды прокомментировал лауреат Нобелевской премии мира,экс-президент Польши Лех Валенса. Он отметил, что у действующего правительства страны нет идей, оно не думает наперед, а хочет «построить что-то на старых основах».

«Абсолютно точно сказано! Использование старых выкроек времен холодной войны свидетельствует об отсутствии стратегического видения», — согласилась Захарова с заявлением Валенсы.

Напомним, ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, что в свое время Польша провалилась в попытке стать могучей империей, и отсюда проистекает русофобия этой страны. При этом, по мнению эксперта, такую политику нельзя назвать правильной.