На портале Госуслуг запущен сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Москва, 21 мая. Минкомсвязь РФ на Едином портале госуслуг запустила новый сервис для оформления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, за первые часы работы сервиса было подано более 70 тыс. заявлений.

Заявления на получение услуги на портале действуют для 65 российских регионов. Остальные субъекты РФ подключаться к интерактивной форме по мере готовности.

Ежемесячная выплата положена семьям, у которых средний доход семьи меньше регионального прожиточного минимума. Если в семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, пособие будет назначено на каждого ребенка.

Напомним также, что на портале госуслуг можно подать заявление на получение ежемесячной дополнительной выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Ранее президент РФ Владимир Путин поручал правительству осуществить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал. Однако позднее он отметил, что в стране много семей, у которых такого права нет. Теперь выплату могут получить все семьи с детьми до трех лет, передавал RT.

Президент также сообщил, что будет вдвое увеличено пособие по уходу за детьми для неработающих родителей с 3375 рублей до 6751 рубля. Кроме того, единоразовую выплату в 10 тыс. рублей получат семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет.