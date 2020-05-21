Форвард «Краснодара» рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией

Краснодар, 21 мая. Игрок клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что в мае переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в ходе стрима в своем аккаунте в Instagram.

О том, что Сулейманов заразился COVID-19, в мае сообщали СМИ. Позже у двадцатилетнего футболисты были найдена антитела к вирусу.

«Я знаю, что это серьезная болезнь, я сам этим переболел. Прилетел в Краснодар первого числа, поехал домой, ни с кем не контактировал, был на карантине. С третьего на четвертое число поднялась температура, позвонил своему врачу, потом вызвали скорую помощь. На следующий день я лег в больницу, болезнь протекала в легкой форме, ничего страшного для себя не вижу, как обычная болезнь. Последние три теста у меня отрицательные», — объяснил Сулейманов.

Нападающий успел сыграть в двадцати матчах чемпионата России до того, как сезон был приостановлен. Он забил четыре гола, а также совершил четыре голевые передачи.

Сулейманов добавил, что не собирается переходить в московский «Спартак». Он подчеркнул, что хочет играть только за «Краснодар».

Ранее известный в прошлом российский нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков поддержал решение доиграть чемпионат страны по футболу в сезоне 2019/2020, но при условии, что будут предприняты все меры безопасности для участников турнира. Решение возобновить чемпионат страны (а также розыгрыш национального Кубка) с 21 июня по 22 июля принял в пятницу Российский футбольный союз. В четырех случаях игры запланированы на середину недели.

Командам будет разрешено проводить по пять замен. Кроме того, по итогам нынешнего сезона РПЛ покинут только два клуба — стыковые встречи отменены. Но самое главное — на трибунах не будет зрителей.