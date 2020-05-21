Apple выпустила специальное «коронавирусное» обновление

Москва, 21 мая. Компания Apple выпустила обновленную версию операционной системы для своих смартфонов iOS 13.5. Нововведения предназначены для того, чтобы улучшить жизнь пользователей в период пандемии коронавирусной инфекции. Для этого телефоны известной компании обзавелись несколькими новыми функциями.

В частности, теперь владельцам iPhone будет легче разблокировать телефон, находясь в маске. Технология Face ID пока не научилась распознавать лицо пользователя, закрытое средствами защиты, однако если сделать жест смахивания вверх на заблокированном экране, сразу появится экран ввода пароля. Раньше этого экрана приходилось ждать дольше.

iPhone теперь также сможет использовать приложения, показывающих возможный контакт пользователя с потенциально инфицированным коронавирусом. Кроме того, Apple усовершенствовали видеочат FaceTime для нескольких собеседников.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о новом iPhone 12 от компании Apple появилась в Сети. По данным инсайдеров, к производству смартфонов нового поколения приступят на шесть недель позже намеченного срока. Так, например, iPhone 12 Pro будет оснащен экраном в 6,1 дюйма. Стоимость смартфона — 999 долларов. Устройство снабдят OLED-дисплеем от конкурирующей компании Samsung с 10-битным цветом.