Правительство Чечни полностью запретило передвижение во время празднования Ураза-байрама

Грозный, 21 мая. Передвижение по Чечне в ходе празднования мусульманского праздника Ураза-байрама, длящегося с 23 по 26 мая, будет полностью запрещено. Об этом сообщает МВД по Чечне.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров объявил все четыре дня празднования Ураза-байрама выходными днями. Он призвал жителей республики отмечать его дома и не ходить в гости, чтобы избежать распространения коронавируса.
«В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», — сообщило ведомство на своей официальной странице в Instagram.
Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что население отнеслось к предложенным мерам с пониманием. Однако некоторые граждане ведут себя безответственно.
«Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона», — пообещал министр.
Отмечается, что сотрудники МЧС в эти дни будут патрулировать улицы, через громкоговорители, призывая жителей Чечни оставаться дома.
Вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период праздника Уразы-Байрам в условиях самоизоляции обсудили сегодня на совещании в МВД по ЧР. Министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и начальник Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов довели до начальников территориальных органов внутренних дел и командиров подразделений ведомств требования, которые необходимо неукоснительно соблюдать в период Уразы-Байрам. На совещании было отмечено, что Главой ЧР Героем России Р.А. Кадыровым в связи с праздником объявлены 4 выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено. Руслан Алханов отметил, что граждане с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, но, к сожалению, попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. «Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона. Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и Муфтий ЧР Салах Межиев призвали всех жителей республики оставаться дома и отметить праздник Уразы-Байрам в кругу своей семьи, и все должны следовать этому призыву», - сказал Руслан Алханов. Шарип Делимханов отметил, что на сегодняшний день в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике проделан огромный объем работы «Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской Республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ», - подчеркнул Шарип Делимханов. Принимавший участие в совещании заместитель начальника ГУ МЧС России по ЧР Резван Залаев отметил, что сотрудники МЧС на спецтранспорте через громкоговорители будут также призывать население республики соблюдать режим самоизоляции. В заключение Руслан Алханов поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести требования, озвученные на совещании, до глав районных администраций и духовенства районов республики.
Ранее Кадыров заявил, что коронавирус, по его мнению, стал менее агрессивным, и это обнадеживает. Контролировать ситуацию, по словам политика, помогают вовремя принятые в республике жесткие ограничительные меры. 17 апреля он объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением COVID-19.
Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 325 тысяч человек.