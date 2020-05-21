Правительство Чечни полностью запретило передвижение во время празднования Ураза-байрама

Грозный, 21 мая. Передвижение по Чечне в ходе празднования мусульманского праздника Ураза-байрама, длящегося с 23 по 26 мая, будет полностью запрещено. Об этом сообщает МВД по Чечне.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров объявил все четыре дня празднования Ураза-байрама выходными днями. Он призвал жителей республики отмечать его дома и не ходить в гости, чтобы избежать распространения коронавируса.

«В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», — сообщило ведомство на своей официальной странице в Instagram.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что население отнеслось к предложенным мерам с пониманием. Однако некоторые граждане ведут себя безответственно.

«Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона», — пообещал министр.

Отмечается, что сотрудники МЧС в эти дни будут патрулировать улицы, через громкоговорители, призывая жителей Чечни оставаться дома.

Ранее Кадыров заявил, что коронавирус, по его мнению, стал менее агрессивным, и это обнадеживает. Контролировать ситуацию, по словам политика, помогают вовремя принятые в республике жесткие ограничительные меры. 17 апреля он объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 325 тысяч человек.