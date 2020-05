Правительство Чечни полностью запретило передвижение во время празднования Ураза-байрама

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период праздника Уразы-Байрам в условиях самоизоляции обсудили сегодня на совещании в МВД по ЧР. Министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и начальник Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов довели до начальников территориальных органов внутренних дел и командиров подразделений ведомств требования, которые необходимо неукоснительно соблюдать в период Уразы-Байрам. На совещании было отмечено, что Главой ЧР Героем России Р.А. Кадыровым в связи с праздником объявлены 4 выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено. Руслан Алханов отметил, что граждане с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, но, к сожалению, попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. «Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона. Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и Муфтий ЧР Салах Межиев призвали всех жителей республики оставаться дома и отметить праздник Уразы-Байрам в кругу своей семьи, и все должны следовать этому призыву», - сказал Руслан Алханов. Шарип Делимханов отметил, что на сегодняшний день в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике проделан огромный объем работы «Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской Республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ», - подчеркнул Шарип Делимханов. Принимавший участие в совещании заместитель начальника ГУ МЧС России по ЧР Резван Залаев отметил, что сотрудники МЧС на спецтранспорте через громкоговорители будут также призывать население республики соблюдать режим самоизоляции. В заключение Руслан Алханов поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести требования, озвученные на совещании, до глав районных администраций и духовенства районов республики.

