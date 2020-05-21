Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны пандемии

Москва, 21 мая. В каждой стране, которая была подвержена пандемии коронавирусной инфекции, возможна вторая волна заболеваемости. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли. Поэтому необходимо любом случае соблюдать меры предосторожности, и носить средства индивидуальной защиты. При этой Вуйнович отметила, что в ВОЗ понимают, насколько нелегко жить в режиме самоизоляции. Однако выход ситуации из-под контроля может обернуться ростом смертности, поясняет представитель организации.

Эксперт также оценила постепенный выход отдельных регионов из режима самоизоляции. По оценке Вуйнович, убъектам страны важно рассмотреть свои возможности в том случае, если инфекция снова начнет расти, сообщает телеканал «Россия-1».

Напомним, ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что чрезмерное употребление витамина D может привести к гипермитаминозу.

Причиной дефицита витамина D у людей на самоизоляции является нехватка солнечного света – длительное нахождение дома приводит к тому, что люди не получают достаточной порции солнечного света.