Спецслужбы Ирака сообщили подробности задержания возможного преемника аль-Багдади

Багдад, 21 мая. Представители иракских спецслужб сообщили подробности поимки главаря террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши.

Аль-Курейши, предположительно, занял пост главаря террористической группировки после ликвидации ее прежнего руководителя Абу Бакра аль-Багдади. По данным национальной разведывательной службы Ирака, настоящее имя аль-Курейши – Абд аль-Насир Кардаш.

Фотография задержанного сначала была опубликована иракским экспертом в вопросах безопасности и борьбы с экстремизмом Хушамом аль-Хашими. Он рассказал, что аль-Куйрейши занимал важную должность в террористической группировке «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), а с 2007 года действовал в рядах «Исламского государства». Он руководил деятельностью ИГ на востоке Сирии с 2011 по 2019 год. Еще в октябре 2019 года он был арестован «Сирийскими демократическими силами», а во время допросе заявил, что аль-Багдади скрывается в Идлибе.

Отметим, что иракские спецслужбы несколько раз сообщали о поимке или ликвидации главаря ИГ. Эти сообщения прежде ни разу не подтверждались.

В прошлом году о том, что аль-Багдади якобы был уничтожен в ходе операции ВС США в Идлибе заявлял и американский президент Дональд Трамп. По его словам, в ходе операции большое число боевиков и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним. Кроме того, Трамп утверждает, что аль-Багдади забежал в тупиковый тоннель, «воя, плача и крича по пути», и там самоликвидировался вместе со своими тремя детьми. Конечно же, после этого тело террориста было изуродовано, но президент США заверил, что результаты экспертизы дали «точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение – это был он». Однако никаких достоверных доказательств ликвидации аль-Багдади так и не было представлено.

1 Организация запрещена на территории РФ.