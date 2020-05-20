Госдума рассмотрит законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров

Москва, 20 мая. Законопроект, предусматривающий право для правительства разрешать ввоз в Россию дефицитных санкционных товаров был внесен в Госдуму РФ сенаторами Константином Косачёвым и Сергеем Кисляком. Документ был опубликован в думской электронной базе данных.

Данный законопроект предлагает разрешить ввоз в Россию не только жизненно необходимых товаров, чьих отечественных аналогов не производится, но и тех, которые временно стали дефицитными из-за особых условий, например – введения режимов повышенной готовности или ЧС.

Таким примером, по словам авторов документа, являются контрсанкции в отношении Киева. Сейчас в перечень запрещенных к ввозу товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина, попали различные санитарные изделия, а также предметы гигиены и ухода за больными, пишет RT.

Напомним, ранее Госдума освободила от НДФЛ, не признав материальной выгодой те прощения процентов или отсрочки по ипотечным кредитам, которые получали граждане. Закон был направлен на поддержку тех, кто взял ипотеку и оказался в трудной жизненной ситуации. Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, разработка инициативы была вызвана необходимостью скорректировать налоговое законодательство под ту деятельность, которая сейчас направляется на поддержку граждан.