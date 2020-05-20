Путин наградил медалью Ушакова участников Северных конвоев из Великобритании

Москва, 20 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении подданных Великобритании, которые удостоены медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

Соответствующий документ появился в среду на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что медалью награждены Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Лидбеттер Эдвин, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол.

Напомним, во время Второй мировой войны Арктические конвои из Шотландии и Исландии перевозили грузы в северные порты СССР — Мурманск и Архангельск. Всего с 1941 по 1945 годы в СССР конвоями было доставлено около половины всей помощи по ленд-лизу.

Ранее на интернет-портале Минобороны России появился новый раздел, посвященный 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов. В нем представлены рассекреченные архивные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.