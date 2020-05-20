Санаториям в РФ дали рекомендации по работе в условиях пандемии COVID-19

Москва, 20 мая. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях пандемии COVID-19. Теперь попасть в санаторий можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус и отсутствия контакта с инфицированными.

«Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.

Причем результаты теста должны быть получены не позднее чем за два дня до заселения. Кроме того, нужно будет подтверждение того, что не было контакта с инфицированными в течение двух недель до заезда в санаторий, передает телеканал «360».

Каждый день у посетителей будут проверять температуру, а в случае ее повышения человека изолируют. В санатории также должен быть сформирован запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты не менее чем на пять суток.

Роспотребнадзор советует администрации санаториев не пускать к работе сотрудников бес справки об отрицательном тесте на COVID-19, последующее тестирование рекомендуется повторять еженедельно. Сотрудникам, как и постояльцам, будут мерить температуру. Также обязательным является наличие масок, кожных антисептиков и средств для дезинфекции поверхностей.

К работе не допустят работников, вернувшихся из стран, где распространен коронавирус, до окончания сроков самоизоляции.

В номера рекомендуют заселять по одному постояльцу. Исключения составляют члены одной семьи или сопровождающие. Дезинфекцию номеров будут проводить ежедневно, каждые два часа — проветривание. Питание рекомендуют организовать по номерам. В столовой разрешат питаться только при условии соблюдения дистанции.

На территории санаториев рекомендовано организовать продажу масок и перчаток. Пляжи нужно будет оборудовать так, чтобы отдыхающие соблюдали дистанцию. Соблюдение этого требования будут контролировать сотрудники пляжа.

Днем ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня. В регионах правила поэтапного выхода будут разные. Детали будут уточняться вместе с регионами в ближайшие 10 дней. Предполагается, что первыми начнут работу санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В отдельных регионах заработают на первом этапе отели с коттеджным размещением и апарт-отели, передавал RT.