Первый зампостпреда РФ в ООН призвал осудить попытки вторжения боевиков в Венесуэлу

Нью-Йорк, 20 мая. Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление, в котором бы осуждалось проникновение иностранных боевиков на территорию Венесуэлы в начале мая. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе России после заявления властей Венесуэлы о попытке американских наемников проникнуть на территорию страны из Венесуэлы.

«Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы», — заявил Полянский.

Он сообщил, что Россия уже подготовила проект заявления СБ ООН, осуждающего применение силы в Венесуэле.

Напомним, что 3 мая 2020 года группа вооруженных наемников американской ЧВК Silvercorp прибыла по воде в город Макуто близ Ла-Гуайры, портового города к северу от столицы Венесуэлы Каракаса. Катера были спущены на воду из Колумбии в пять часов вечера накануне. По данным венесуэльской государственной разведки, в нападении принимали участие 60 боевиков, включая двух бывших военнослужащих спецназа армии Соединенных Штатов. В основном же отряд состоял из венесуэльских дезертиров и бывших полицейских, которые повелись на обещанное оппозицией Венесуэлы вознаграждение, покинули ряды армии и бежали в Колумбию в ожидании смены власти в Боливарианской Республике.