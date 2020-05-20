حصاد اخبار سوريا في 20 مايو / ايار : الأمن الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا بالتنسيق مع دمشق فقط

سوريا ، 20 مايو / ايار . تسيير الدورية التركية - الروسية المشتركة الثانية عشرة على طريق M4 في محافظة إدلب . وأنباء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف غير صحيحة .

نيبنزيا يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا بالتنسيق مع دمشق فقط

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن المساعدة الإنسانية إلى سوريا يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطات السورية، لذلك لا توجد حاجة لإعادة نقاط المساعدة المغلقة على الحدود .

في يوليو / تموز 2014 ، قرر مجلس الأمن الدولي إطلاق عمليات إنسانية عبر الحدود في سوريا . في كانون الثاني / يناير 2020 ، مدد مجلس الأمن القرار لمدة ستة أشهر، في حين تم تخفيض عدد نقاط التفتيش من أربعة إلى اثنين . كانت موسكو قد أصرت في السابق على تقليص آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا بشكل كامل، حيث عادت معظم الأراضي إلى سيطرة دمشق .

ودعا نيبنزيا مجلس الأمن الدولي لعدم إضاعة الوقت في محاولة فتح نقاط مغلقة .

وشدد الدبلوماسي على أنه " ينبغي تشجيع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة على العمل مع دمشق من أجل إيجاد سبل لإيصال المساعدات عبر نقاط مفتوحة عبر الحدود، وكذلك عبر سوريا نفسها ".

وأشار الممثل الدائم لروسيا إلى أن الآلية العابرة للحدود التي تضمنت إيصال المساعدة إلى مناطق خارج سيطرة دمشق كانت مؤقتة في البداية . ودعا نيبينزيا نظرائه إلى التوقف عن " الاستناد إلى مكاسبهم الجيوسياسية التي لا علاقة لها بالمبادئ الإنسانية ".

تسيير دورية تركية - روسية مشتركة على طريق M4 في محافظة إدلب

افادت وزارة الدفاع التركية عن تسيير الدورية التركية - الروسية المشتركة الثانية عشرة على طريق M4 في محافظة إدلب .

محافظة إدلب هي منطقة خفض التصعيد . اتفق رئيسا روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في بداية مارس / آذار 2020 ، خلال محادثات بالعاصمة الروسية على تطبيق وقف إطلاق النار وعدد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى حل الوضع في إدلب . وأكد الطرفان التزامهما بالحفاظ على سيادة سوريا .

قامت قوات روسيا وتركيا ، في وقت سابق، بدوريات مشتركة في محافظة الحسكة السورية . وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، ان الشرطة العسكرية الروسية تقوم أيضاً بدوريات في بعض الطرق في محافظة حلب . وفقا له ، يتفاعل الجيش الروسي والتركي من خلال قناة اتصال مستمرة .

السلطات السورية تنفي الأنباء حول الحجز الاحتياطي على أموال ابن خال بشار الأسد

أعلنت وزارة العدل أن الأنباء عن قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ، غير صحيحة .

ووصفت وزارة العدل السورية الوثائق المنشورة في هذا الصدد بأنها مزيفة .

وقالت الوزارة " نشرت بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالاعتماد على مصادر مغرضة أجنبية، منشورات زائفة لوزارة العدل بشأن الحجز على الأموال المنقولة والعقارية لرامي مخلوف . والوزارة تدحض أنها أصدرت أي مرسوم بهذا الشأن .

ظهرت في وسائل الإعلام ، في وقت سابق ، أخبار حول الحجز على ممتلكات رامي مخلوف كإجراء مؤقت، ووقعت الوثيقة من قبل رئيس وزارة المالية السورية . وبحسب ما ورد، حاولت السلطات بهذه الطريقة الحصول على ديون سيريتل المملوكة لشركة مخلوف بقيمة 77 مليون دولار .

نائب وزير خارجية الروسي يناقش الوضع في سوريا مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن مناقشة نائب وزير الخارجية الروسي ، ميخائيل بوغدانوف، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا الوضع في سوريا .

وجرت هذه المفاوضات بصيغة الفيديو تم تنظيمها بناء على طلب من الزملاء الأوروبيين .