Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

Москва, 20 мая. Указ о награждении директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке Василия Небензи был подписан президентом России Владимиром Путиным. Текст документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Захарова и Небензя были награждены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. Также награды был удостоен посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян.

Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством II степени» получил Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Также ордена Почета получили Народные артисты Российской Федерации Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.