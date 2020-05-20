Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Дамаск, 20 мая. В сирийской провинции Идлиб террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена на территории РФ) совершили обстрел четырех населенных пунктов. Об этом в среду сообщил руководитель российского Центра про примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Зафиксирован обстрелы населенных пунктов Кафер-Мус, Руайха, Маарет-Мухос,Дахр-эль-Кебир в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — пояснили в ЦПВС.

Также там было отмечено, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Эриха в Идлибе. Протяженность маршрута составила около 15 километров. К патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение российско-турецкой колонны с воздуха также контролировалось беспилотными летательными аппаратами РФ.

Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказали, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 с двигателем четвертого поколения в ВКС РФ запланированы до середины 2020-х годов, далее самолеты будут поставляться с двигателем пятого поколения.

1 Организация запрещена на территории РФ.